Президент Киргизии снова ввёл режим ЧС в Бишкеке

Согласно указу, в городе будут действовать чрезвычайные меры и временные ограничения прав и свобод граждан Фото: REUTERS

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввёл режим чрезвычайного положения на территории Бишкека, сообщает пресс-служба главы государства. Период ЧС в столице продлится с 20:00 12 октября до 7:00 часов 19 октября.

Режим чрезвычайного положения вводится из-за ситуации, "сопряжённой с насилием и угрозой жизни и здоровью людей" на фоне массовых беспорядков в Бишкеке.

Жээнбеков принял подобное решение из-за того, что парламент Киргизии не рассмотрел в течение трёх дней вопрос о ранее введённом в Бишкеке режиме чрезвычайного положения.

В указе сказано, что на время действия режима ЧС в Бишкеке вводится комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, некоторым гражданам запретят покидать дом, к охране общественного порядка привлекут "подразделения уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел".

Кроме того, запрещено проведение массовых мероприятий. Нарушителей из других государств и местностей будут выдворять за их счёт. Предприятиям по производству и поставке продуктов изменят регламент работы. Запрещено увольняться по собственному желанию, кроме уважительных причин. Вводится контроль работы СМИ, чтобы предотвратить нагнетание обстановки на территории действия режима ЧС. Также вводятся "особые правила пользования связью" и проверка документов в местах массового скопления граждан. Ограничивается движение транспорта. Машины, кроме дипломатических, будут досматривать.