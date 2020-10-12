Наследный принц Абу-Даби позвонил Владимиру Путину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 12 октября, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в борьбе с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что также обсуждался вопрос использования российской вакцины "Спутник V".

"Отмечена важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса, включая взаимодействие по российской вакцине "Спутник-V", клинические испытания которой в настоящее время проводятся в ОАЭ", - сообщает пресс-служба Кремля.

Дополнительно стороны также обсудили вопросы ближневосточного урегулирования и стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.

В ходе телефонного разговора подтвердился обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-эмиратского стратегического партнерства в различных областях с учетом договоренностей, достигнутых в октябре 2019 года в ходе государственного визита президента России в ОАЭ.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что российская вакцина "Спутник V" будет поставляться в Белоруссию.