Придется голодать: Андрей Ургант признался, что находится в бедственном финансовом положении

Андрей Ургант признался, что находится в бедственном финансовом положении Фото: Евгения ГУСЕВА

Андрей Ургант пополнил списки знаменитостей, которые вынуждены признаться, что их финансовое положение близко к краху. Из-за затянувшейся пандемии многие лишились выступлений и денежных проектов.

Многие сериалы и программы заморожены до лучших времен, а предстоящие новогодние корпоративы, скорее всего, останутся в мечтах.

У Андрея Урганта работы нет уже четыре месяца, но зато есть обязательства: он помогает дочери, которая живет одна с двумя детьми.

- Нет ничего, чем я раньше зарабатывал деньги. Поэтому деньги сейчас заканчиваются, - откровенно признается Ургант-старший NEWS.ru.

В прошлом году к этому времени у телеведущего было много заказов на новогодние корпоративы, а этом году пока нет ни одного предложения.

- Сейчас я нахожусь на грани бедности. Так что, если не моя надежда на моего сына [телеведущего Ивана Урганта], я бы спокойно мог предположить, что мне придётся голодать , — сказал Ургант.