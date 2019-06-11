Молодая жена бросила пожилого Урганта и забеременела от другого

Молодая возлюбленная Андрея Урганта ждет ребенка. Елена Романова опубликовала фото, на котором виден ее округлившийся живот. Вот только 62-летнего актера поздравлять не с чем. Роскошная брюнетка беременна от другого.

"В ожидании", - коротко подписала фото 33-летняя Елена Романова. Судя по снимку она родит через несколько месяцев. Однако свое интересное положение гражданская супруга Андрея Урганта тщательно скрывала. Даже ее близкие друзья сначала не поверили, что женщина беременна. Они стали спрашивать ее, неужели это правда. Романова все подозрения подтвердила. Однако об отце будущего наследника не сообщила.

romanovalena Елена Романова в ожидании чуда

Все подумали, что им станет актер Андрей Ургант. Мужчина был счастлив с роковой красоткой с 2012 года. После известия о скором прибавлении актеру стали звонить и писать с поздравлениями. И он решил расставить все точки над "i".

По словам актера, поздравлять его не с чем. С Еленой Романовой он давно расстался. Бывшая жена ждет ребенка от другого. "Мы давно расстались", - заявил артист. Как выяснилось, супруги разошлись еще несколько лет назад, сообщает "СтарХит".

У Андрея Урганта есть дети от предыдущих браков. Он трижды был женат. Актер Иван Ургант родился от первого брака с Валерией Киселевой. От второго брака с актрисой Аленой Свинцовой у Андрея Урганта появилась на свет дочь Мария.

В 2017 году Андрей Львович говорил, что мечтает еще об одном наследнике. При этом он подчеркивал, что не собирается прибегать к услугам суррогатной матери в надежде зачать наследника или наследницу естественным путем. Единственной загвоздкой к этому была занятость жены. На протяжении нескольких лет Андрей обустраивал любовное гнездышко с молодой женой. Пара, несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте, была счастлива, строила планы на будущее, которые, увы, не сбылись.