Мужчина нашел рвоту кашалота и разбогател

Мужчина нашел рвоту кашалота и стал миллионером Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крайне необычный случай произошел в Тайване. Житель острова Ланьюй по имени Ли нашел кусок застывшей рвоты кашалота и благодаря этому разбогател. Об этом сообщает издание Taiwan News.

Еще в марте мужчина обнаружил на пляже четырехкилограммовый черный камень, который источал сладкий аромат. Ли сначала не придал находке особого значения, однако друг посоветовал ему отнести кусок камня в Национальный университет Гаосюна.

Специалисты провели исследование и выясняли, что Ли нашел амбру - чрезвычайно редкое и дценное вещество. Оно образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Амбру часто называют "рвотой кашалотов" или "плавающим золотом".

Это вещество используется при изготовлении парфюмерии. А его стоимость достигает 50 тысяч долларов (3,8 млн рублей) за килограмм.

Неудивительно, что Ли подумывает о том, чтобы продать находку. Вырученные деньги он хочет потратить на семью.