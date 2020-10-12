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На Кубани разработают программу поддержки легкой промышленности

По мнению главы региона Вениамина Кондратьева, необходимо создать новые формы для стимулирования развития отрасли
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Вениамин Кондратьев поручил создать региональную программу поддержки легкой промышленности. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.​

Вениамин Кондратьев поручил создать региональную программу поддержки легкой промышленности. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.​

В Краснодарском крае будет разработана региональная программа поддержки легкой промышленности. Соответствующее поручение дал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Легпром — одно из самых перспективных направлений в экономике края, которое, по мнению губернатора, необходимо поддерживать и развивать. Программа сформирует новые меры стимулирования, в том числе финансовые, а также будет способствовать появлению новых рабочих мест.

В прошлом году производство в легкой промышленности выросло на 30%. В 2020 году из-за пандемии коронавируса объем заказов снизился, однако предприятиям удалось оперативно перепрофилироваться, занять новые ниши и сохранить производство.

– Нам удалось сохранить все предприятия и рабочие места. Почти треть из них перешли на выпуск защитных масок, халатов. Сейчас это востребованная продукция. Даже в этой ситуации мы можем работать, развиваться, осваивать новые ниши, выходить на рынок с конкурентоспособной продукцией, – рассказал Вениамин Кондратьев на совещании региональной Торгово-промышленной палаты.

Принятая Краснодарским краем Стратегия развития региона до 2030 года определяет легкую промышленность как одну из приоритетных отраслей. Предполагается, что за 10 лет легпром нарастит свою долю в общем объеме региональной продукции более чем вдвое — с 1% до 5-7%. Отгрузка готовой продукции должна вырасти с 6 до 10 млрд рублей. Для этого, считает Вениамин Кондратьев, необходимо разработать государственные меры поддержки. Они будут стимулировать развитие предприятий и позволят отрасли повысить показатели.

– Для достижения таких результатов необходима отдельная программа поддержки легкой промышленности, в которой четко определено, кто сможет рассчитывать на господдержку, - подчеркнул глава региона. - Предприниматели должны понимать, что мы намерены делать и с точки зрения продвижения кубанской продукции.

Как считает губернатор, новым приоритетным направлением в легкой промышленности края может стать собственное производство тканей. Компания «Вайлдберриз» намерена объединить в своем промышленном парке производителей одежды и обуви. На этой же площадке может появиться и предприятие по изготовлению текстиля. В новых экономических условиях именно полный цикл производства товаров, от ниток и тканей до готовой продукции, обеспечивает полную технологическую цепочку и, в свою очередь, позволяет добиться высокого качества продукции.