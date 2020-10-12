В ЕС поддержали ввод санкций против России из-за Алексея Навального

Боррель подчеркнул, что главы дипломатии ЕС были единогласны в вопросе санкций. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС в Люксембурге подтвердил, что страны - члены Евросоюза достигли политического соглашения о введении санкций в отношении тех, кто, как считают в сообществе, несет ответственность за предполагаемое "отравление" российского блогера и оппозиционера Алексея Навального.

"Было достигнуто политическое соглашение реализовать предложение Франции и Германии [ввести санкции по инциденту с Навальным]. Это будет сделано техническими группами Совета ЕС", - сказал он.

Он также подчеркнул, что главы дипломатии ЕС были единогласны в этом вопросе.

"Не могу дать никаких деталей, технические группы будут работать со списком и доказательствами, представленными Францией и Германией. Ни одна страна не противостояла, все поддержали это предложение", - добавил Боррель.

Но при этом, он заверил, что эта ситуация не может определять отношения Евросоюза и России. Боррель сказал, что каждое дело требует отдельного рассмотрения, а санкции связаны с определенной темой.

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального экстренного доставили в омскую больницу после того, как ему стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Врачи пустановили, блогеру стало плохо в результате нарушения обмена веществ, вызванного изменением уровня сахара в крови. Позднее Навальный, по настоянию родственников, был отправлен в Берлин.

ФРГ со ссылкой на военных медиков сделало заявление, согласно которому российский блогер был отравлен «Новичоком». Берлин запросил у Москвы данные по разработке и ликвидации парализующего средства. Москва отказалась сотрудничать до предоставления официальных исследований европейских специалистов. 7 сентября Навальный вышел из комы, а 23 сентября был выписан из стационара больницы.