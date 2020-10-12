Уникальное событие: астрономы впервые наблюдали "смерть" звезды в черной дыре

Идея черной дыры, засасывающей расположенную поблизости звезду, звучит как научная фантастика Фото: Shutterstock

Несколько наземных телескопов зафиксировали уникальное астрономическое событие — вспышку света, которую излучает звезда в момент поглощения ее сверхмассивной черной дырой. Согласно теории, когда тонкие нити звездного материала падают в черную дыру, высвобождается яркая вспышка энергии. И часто подобное явление - единственная возможность обнаружить черные дыры в центре галактик. Однако и сама вспышка редко поддается наблюдению, поскольку часто скрыта завесой из пыли и мусора.

Недавно астрономам впервые удалось изучить процесс поглощения звезды черной дырой с беспрецедентными подробностями. Результаты исследования были опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Открытие стало возможным, потому что его зафиксировали почти сразу после того, как звезда распалась на части. Ученые заметили вспышку с помощью телескопов VLT (Very Large Telescope) и NTT (New Technology Telescope) Европейской южной обсерватории и наблюдали за тем, как менялась ее яркость в течение полугода. Отмечается, что вспышка со временем погасла.

"Идея черной дыры, засасывающей расположенную поблизости звезду, звучит как научная фантастика. Но именно это и происходит во время приливного разрушения", —уточняют в пресс-релизе ESO слова одного из авторов исследования Томаса Веверса (Thomas Wevers) из Института астрономии Кембриджского университета.

В ходе исследования, наблюдения в ультрафиолетовом, оптическом, рентгеновском и радиодиапазонах впервые выявили прямую связь между веществом, истекающим из звезды, и яркой вспышкой, испускаемой при поглощении ее черной дырой. В будущем это поможет понять, как ведет себя материя в условиях экстремальной гравитации. Предположительно, более детально изучить события приливного разрушения будет возможно после начала работы нового телескопа ESO ELT (Extremely Large Telescope).