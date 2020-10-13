Тяжелую аллергию назвали противопоказанием для вакцины "Вектора" от коронавируса

Представители Роспотребнадзора подробно рассказали о том, в каких случаях делать новую прививку точно не стоит. Фото: Олег УКЛАДОВ

Тяжелые формы аллергии, злокачественные заболевания крови и новообразования, острые инфекционные, неинфекционные и хронические заболевания в стадии обострения являются противопоказаниями для введения вакцины от коронавируса, разработанной научным центром "Вектор". Представители Роспотребнадзора подробно рассказали о том, в каких случаях делать новую прививку точно не стоит.

"Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Также среди противопоказаний был отмечен первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. Уточняется, что специалисты не рекомендуют прививку от коронавируса и детям до 18 лет.

При этом в ведомстве отметили, что ожидаемая дата регистрации вакцины остается прежней - 15 октября. Как ранее сообщал сайт kp.ru, предполагаемый период поступления препарата в гражданский оборот на данный момент - конец октября - начало ноября.