Мурашко: вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот уже через месяц

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Полномасштабное внедрение в гражданский оборот вакцины "Спутник V" в России может начаться в конце октября - начале ноября. Несколько предприятий заявили о готовности адаптировать свое производства под выпуск препарата. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня еще два предприятия крупных адаптируют свою технологию под производство вакцины, поэтому мы планируем, что непосредственно уже ввод в гражданский оборот начнется или в последних числах октября, или в первых числах ноября, и это пойдет по нарастающей", - заявил он.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что масштабная вакцинация населения запланирована на 2021 год. При этом внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов отмечал, что вакцинация против Covid-19 может стать регулярной и войти в национальный календарь прививок.

Также отметим, что в ближайшее время состояться пострегистрационные исследования другой вакцины от коронавируса, которая была разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Процесс исследования планируют начать в Сибирском регионе в ноябре-декабре 2020 года.