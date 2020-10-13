Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Разработчик вакцины от COVID-19 Гинцбург сообщил о коварности коронавируса

Вирус блокирует у тяжело больных выработку белка, защищающего от заражений
Ася КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий
Коронавирус провоцирует у переболевших в тяжёлой форме выработку антител к интерферону

Коронавирус провоцирует у переболевших в тяжёлой форме выработку антител к интерферону

Фото: REUTERS

У 10-15% переболевших коронавирусом в тяжёлой форме заболевание блокировали антитела к интерферону, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем [больше] мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным, - заявил Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Специалист пояснил, что антитела к интерферону - это защитный белок, который организм выделяет ради борьбы с вирусами разного типа. Сам интерферон способен заблокировать не только вторичный иммунитет, но и врождённый иммунный ответ.