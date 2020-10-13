Первый Президент Чувашии Николай Федоров: «Такими проектами можно гордиться»

Первый Президент Чувашии Николай Федоров, ныне сенатор Российской Федерации, побывал на строительстве расширяющегося за счет дополнительного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Экс-президент остался доволен увиденным. По его словам, появление в Республике подобных медицинских учреждений открывает для всех – пациентов с других территорий РФ, врачей, населения Чувашии – большие перспективы.

«Центр не только полностью обеспечивает потребность жителей Чувашии в высокотехнологической помощи, но и возвращает здоровье и пациентам из других российских регионов – их почти 80 % из 8 тысяч прооперированных в год. Кстати, с вводом в эксплуатацию нового корпуса показатель вырастет и составит уже 9 тысяч операций в год», — сказал парламентарий.

На строительство нового корпуса из федерального бюджета было выделено почти 445 млн рублей. В нем разместятся просторное отделение амбулаторной реабилитации на 200 посещений в смену, стационарное отделение реабилитации, стационарное отделение травматологии и ортопедии и операционный блок с операционным залом. Это колоссальные возможности для нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи людей и почти 100 высокооплачиваемых новых рабочих мест.

Во время пребывания в Чувашии Николай Федоров подчеркнул, что такие проекты помогают привлечь в регион высокие технологии, достижения мировой науки, лучшие умы страны. Это реальная возможность целеустремленным молодым гражданам республики найти интересную работу с достойной оплатой и реализовать свои амбиции. Это залог того, что молодежи не захочется уезжать на заработки из родных мест, и Чувашия будет процветать. Это то, чем можно гордиться.