Новым спикером парламента Киргизии стал Канат Исаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новым спикером парламента Киргизии избран Канат Исаев из фракции «Кыргызстан», входящей в правящее большинство республики. Партия стала одним из лидеров на прошедших спорных выборах. При этом Канат Исаев был единственным выдвинутым на эту должность кандидатом. Заседание парламента прошло во вторник, 13 октября.

Его предшественник на этом посту Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку 10 октября.

Напомним, что на следующий день после парламентских выборов в Киргизии вспыхнули массовые демонстрации, которые переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Протестующие захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

Как писал сайт kp.ru, сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил сложившуюся в республике ситуацию с заместителей главы администрации президента России Дмитрием Козаком и киргизским премьер-министров Жапаровым. В ходе переговоров было отмечено, что российская сторона неоднократно выражала свое беспокойство и предлагала помощь в урегулировании ситуации.