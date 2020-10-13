Эксперт рассказал, когда кинотеатры смогут восстановиться после пандемии

В связи с эпидемиологической обстановкой российские кинотеатры долгое время были закрыты. Фото: Shutterstock

В связи с эпидемиологической обстановкой российские кинотеатры долгое время были закрыты. Ряд экспертов уже заявлял, что опасается того, что после окончания пандемии культура походов в кинотеатры исчезнет. Однако кинорежиссер Клим Шипенко не согласен с подобной оценкой. В то же время эксперт отмечает, что для полного восстановления индустрии понадобится два года.

"Мне кажется, нескоро еще люди вернутся в большие залы. К сожалению, стримы в этом плане сейчас кажутся как будто более перспективными. Disney переориентируется с офлайна на онлайн, и сейчас это очень правильное решение. Думаю, полностью киноиндустрия восстановится через год или два", — рассказал режиссер в беседе с ridus.ru.

В то же время Клим Шипенко отмечает, что кинотеатры в техническом плане существенно превосходят любые домашние устройства воспроизведения. Это еще одна причина, по которой полного отказа от посещения кинозалов ждать, скорее всего, не стоит.

"Все-таки огромный экран, звук IMAX дома тяжело создать. Люди все равно будут ходить в кино. И на свидания девушек надо куда-то водить", — заявил Клим Шипенко.

Отметим, что на данный момент официального распоряжения об очередном закрытии кинотеатров нет.