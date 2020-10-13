МИД Норвегии обвинил в кибератаках на парламент Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что за кибератакой на парламент страны в августе этого года стояла Россия.

«Основываясь на имеющейся у правительства информации, мы полагаем, что за этой деятельностью стояла Россия», - сказала министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде о кибератаке на парламент страны, которое произошло 24 августа, когда были взломаны электронная почта некоторых норвежских политиков.

По ее словам, это «серьезное событие», над которым работали спецслужбы страны, чтобы установить причину произошедшего.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал подобные обвинения в адрес России бездоказательными. «Как всегда, предъявлены обвинения без утруждения себя доказательствами и каких-либо предложений в адрес России обсудить этот инцидент на уровне экспертов», - приводит ТАСС слова политика