Футболисты молодежной сборной России впервые с 2013 года сыграют на чемпионате Европы

После этой победы российская команда набрала 23 очка и гарантированно попала на Евро-2021

Впервые с 2013 года на чемпионате Европы по футболу среди молодежных команд будет команда России. Это произошло после того, как россияне победили в гостях в решающей игре отборочного турнира сборную Латвии со счетом 4:1.

На 28-й минуте поединка первый гол в ворота латышей забил полузащитник Константин Кучаев. После перерыва Роман Евгеньев сделал счет 2:0. Вскоре же третий гол забил Даниил Лесовой. В финале встречи команды обменялись голами - на точный удар Алекандра Ломовицкого хозяева ответили мячом Кристерса Лусиньша.

- Молодёжка под руководством Михаила Галактионова вышла на Евро-2021. Какие же красавцы Наши Парни. Поздравляем, - написали в официальном твиттере взрослой сборной России.

После этой победы российская команда набрала 23 очка и гарантированно попала на Евро-2021. Позади нас - Польша (16), Болгария (14), Сербия (12) и Эстония (5) с Латвией (4).

Чемпионат Европы по футболу среди молодежи пройдет с 9 по 26 июня в Венгрии и Словении. В финальной стадии турнира примут участие 16 команд. И наша команда пробилась в финал турнира третьей вслед за хозяевами соревнований.