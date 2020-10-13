На Украине не исключили возможность закупки вакцины от коронавируса в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев не исключает возможность закупки вакцины от коронавируса в России. Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава украинского Минздрава заявил, что на данный момент «никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в министерстве охраны здоровья нет».

По его словам, если Всемирная Организация Здравоохранения подтвердит прохождение всех стадий испытаний и доказательства безопасности препарата, то Киев будет «говорить про закупку любой вакцины, не только российской»

Напомним, во вторник, 13 октября, Минздрав России сообщил о выдаче разрешения на клинические исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет, что может дать возможность расширить применение препарата в гражданском обороте на более старшей возрастной группе, которая имеет повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции.