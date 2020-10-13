В Госавтоинспекции рассказали, как отбирали регионы для участия в кампании «Внимание на дорогу»

Сергей Хранцкевич Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Социальная кампания «Внимание на дорогу» направлена на то, чтобы мотивировать участников дорожного движения отказаться от отвлекающих внимание факторов. Речь идет о различных раздражителях, для водителей это, к примеру, посмотреть в навигатор, ответить на смс, рассмотреть наружную рекламу или вступить разговор с пассажиром. Для пешеходов – переход проезжей части в наушниках. Все это может повлечь за собой страшные последствия.

Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич считает, что еще рано говорить об эффективности кампании, поскольку год не закончен. При этом он уверен, что проводимые в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» мероприятия позволят воспитать законопослушных участников дорожного движения. Об этом было сказано в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда».

По словам замглавы отдела пропаганды, в рамках проводимой социальной кампании факторы отвлечения внимания рассматривались с самых разных сторон, как с точки зрения физиологии, так и с точки зрения психологии.

Кампания проводится в 15 субъектах России, причем принять участие в кампании мог каждый федеральный округ.

«Отбор проводился, в основном, по статистике ДТП», - подчеркнул Сергей Хранцкевич.

Он добавил, что дорожная ситуации в выбранных регионах требовала дополнительных ресурсов - не только финансовых, но и людских.