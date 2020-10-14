WSJ: Сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии отправились в Карабах

WSJ утверждает, что сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии воюют в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии были переброшены в район конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, сообщила американская газета The Wall Street Journal.

В статье утверждается также, что "сотни членов сирийских вооруженных группировок в союзе с Турцией" уже участвовали в боях с армией Армении, а "ещё сотни готовятся к отправке".

Издание сообщило, что данные о переброске боевиков подтвердили два источника в Сирии, связанные с этим процессом.

Власти Турции отвергают обвинения в отправке сирийских боевиков. Власти Азербайджана также заявляли, что не задействуют иностранных наемников.