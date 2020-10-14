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Светлана Тихановская получила премию имени Маккейна

Вместе с ней премию получили госсекретарь США, представители протестного движения из Гонконга и член парламента Уганды
Ася КУЗНЕЦОВА
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Тихановская получила премию имени Маккейна Международного республиканского института

Тихановская получила премию имени Маккейна Международного республиканского института

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный республиканский институт вручил бывшему кандидату на пост президента Беларуси Светлане Тихановской премию имени Джона Маккейна. Церемония прошла онлайн.

В своей речи Тихановская заявила, что на её родине должно прекратиться насилие и должен начаться мирный переход к свободной Беларуси.

Кроме Светланы Тихановской, премию получили госсекретарь США Майкл Помпео, представители протестного движения из Гонконга и член парламента Уганды и музыкант Боби Вайн, который вместо речи исполнил музыкальное произведение в стиле регги.