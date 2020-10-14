Экономика в Чувашии рванет вперед

Главной темой заседания Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике, которое состоялось 13 октября, стали беспрецедентные налоговые изменения для бизнеса Чувашии в перспективе на ближайшие несколько лет. Малое и среднее предпринимательство в регионе получит дополнительную поддержку субъектов в 300 млн рублей, несмотря на то, что в августе уже были объявлены налоговые послабления для местного бизнеса.

«Такого количества льгот и в таком размере ранее мы не предоставляли», - прокомментировала новости Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Марина Петрова.

По мнению Главы Чувашии Олега Николаева, эти меры необходимы для активизации инвестиционного процесса в республике, поскольку он лежит в основе развития любого бизнеса – и как следствие – для экономического процветания региона.

Что же конкретно изменится?

В первую очередь, так или иначе налоговые изменения коснутся предпринимателей всех форм собственности и масштаба, начиная с малого предпринимательства. Никто не будет забыт и несправедливо обделен.

Во-вторых, до 2024 года продлят «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП, применяющих патентную и упрощенную системы налогообложения. В настоящее время льгота пока действует лишь до 1 января 2021 года.

В-третьих, предложено установить одну из самых низких в ПФО ставок на налог на имущество по кадастровой стоимости для малого и среднего бизнеса.

Наконец, в территориальных рамках региона продлят налоговые льготы для тех бизнесорганизаций, которые вошли в список особо пострадавших от коронавируса отраслей российской экономики.

Теперь остается только ждать, как рванет вперед обласканный и получивший небывалую государственную поддержку чувашский бизнес.