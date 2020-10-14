Новые случаи заражения коронавирусом в России на 14 октября 2020: зафиксировано 14 231 заболевший

За последние сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавируса в 84 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 14 231 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за всё время пандемии достигло 1 340 409 человек.

В сообщении оперативного штаба отмечается, что новые заражённые выявлены в 84 регионах России из 85. У 25,2% не было никаких симптомов COVID-19.

Число выздоровевших достигло 1 039 705 человек, увеличившись за прошедшие сутки на 7 920 человек.