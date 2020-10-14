В Литве призвали власти «прекратить лаять» на Россию Фото: EAST NEWS

Бывший мэр литовского города Каунас Витаутас Шустаускас считает, что страна могла бы жить значительно лучше, если бы власти Литвы перерастали «лаять» на Россию и начали с ней сотрудничать.

Политик сообщил, что еще в 1992 году в сейме заявил, что с такими соседями как Белоруссия и Россия, экономика Литвы могла бы процветать. Однако, по его словам, даже, после парламентских выборов никаких изменений во внешнеполитическом курсе Литвы не произойдет.

«Если бы не лаяли, как собаки, на Россию, жили бы хорошо… За бензин платили бы, наверное, несколько центов только», - отметил экс-мэр в интервью Sputnik Литва

Напомним, в конце сентября Литва призвала Евросоюз ужесточить санкции в отношении России. По мнению Вильнюса, Берлин долен также заблокировать проект «Северный поток – 2», а Брюссель должен «продолжать поддержку российских диссидентов».