Когда в гражданский оборот введут вакцину "Вектора", сообщили в Минздраве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», будет введена в гражданский оборот 1 января следующего года. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном в государственном реестре лекарственны средств Минздрава России.

«Срок введения в гражданский оборот – 01.01.2021», - говорится в регистрационном удостоверении.

Кроме того, в инструкции к вакцине отмечается, что ее необходимо применять с осторожностью при наличии хронических заболеваний печени и почек, эпилепсии, инсультах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Напомним, в среду, 14 октября, президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, созданной центром «Вектор». Российский лидер также сообщил, что среди первых привились этой вакциной глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-президент Татьяна Голикова, которая отметила отсутствие осложнений после вакцинации