Путин: Попова и Голикова среди первых привились вакциной "Вектора"

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассказал, что вице-президент Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова среди первых привились вакциной от коронавирусной инфекцией, произведенной центом «Вектор».

Голикова подтвердила и отметила, что осложнений у нее нет, а также нормальная температура.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 14 октября, российский лидер объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, созданной центром «Вектор». Голикова в свою очередь отметила безопасность вакцины и сообщила, что первые 60 тысяч доз препарата будут произведены уже в ближайшее время. Ранее Попова отмечала, что сыворотка лучше всего подойдет людям старшего поколения, а также тем, у кого есть хронические заболевания

В настоящее время ведутся работы по созданию от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Клинические исследования третьей российской вакцины от коронавируса завершатся к декабрю