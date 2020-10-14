В Депздраве рассказали от чего умер малыш с ОРВИ, которого не забрала «скорая»

В ведомстве начали проверку действий медработников Фото: Олег УКЛАДОВ

Трагедия случилась в Москве 9 октября. В 4:35 утра на подстанцию скорой помощи поступил вызов к маленькому ребенку. Родители рассказали, что у крохи высокая температура и одышка.

Прибывший на вызов врач осмотрела ребенка, диагностировала «ОРВИ» и сделала жаропонижающий укол. Температура упала на несколько градусов, после чего бригада «скорой» уехала, оставив ребенка дома. Родителям пояснили, что в госпитализации малыш не нуждается, и посоветовали ждать визита педиатра.

В 9:00 утра родители снова набрали номер скорой помощи и попросили соединить с врачом-педиатром для консультации по приему жаропонижающего препарата. К тому моменту температура держалась на отметке 37,2, других жалоб не было.

Врач из поликлиники, которая навестила пациента, тоже не усмотрела причин для госпитализации. Осмотрев ребенка, специалист посоветовала звонить в «скорую помощь», если станет хуже.

Прогноз сбылся, вскоре родители вызвали скорую, малыш таял на глазах, пишет РИАМО.

- Бригада была на месте в течение 9 минут и в связи с резким ухудшением состояния незамедлительно начаты реанимационные мероприятия, дополнительно была вызвана специализированная выездная бригада анестезиологии и реанимации детям, - озвучили данные в Департаменте здравоохранения Москвы.

На этот раз сомнений не осталось, ребенка срочно повезли в больницу, но спасти кроху не удалось.

- Установлено, что состояние, которое привело к смерти ребенка, было обусловлено молниеносным развитием сепсиса, - подчеркнули в медицинском ведомстве.

В Депздраве проводят проверку по факту произошедшего, действиям врачей дадут оценку.

Сообщается, что в правоохранительных органах по данному факту возбуждено уголовное дело, пишет газета "Известия".