В ВОЗ опасаются роста смертности из-за коронавируса

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан Фото: REUTERS

Во всем мире в последнее время растет число людей, заразившихся коронавирусом. Это вызывает серьезные опасения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), специалисты которой считают, что примерно через пару недель после всплеска заболеваемости возрастет и смертность из-за COVID-19.

«Уровень смертности всегда увеличивается по прошествии примерно двух недель после роста заболеваемости. Если мы видим огромный рост числа случаев, как это происходит сейчас, то, к сожалению, за этим может последовать увеличение количества смертей через пару недель», - пояснила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

При этом она отметила, что с начала пандемии в марте врачи научились выявлять коронавирус на более ранних стадиях и «лучше лечить эту болезнь», появились диагностические тесты, а «тестирование проводится гораздо шире». К тому же, пожилые люди «по-прежнему защищают себя, оставаясь дома».

Поэтому на данном этапе наблюдается снижение уровня смертности, однако мировое сообщество, по словам Сумьи Сваминатан, «не должно самоуспокаиваться от того, что уровень смертности снижается», он все еще «слишком высок» – каждый день в мире от последствий коронавируса умирают около пяти тысяч человек, передает ТАСС.

По данным сайта Worldometers, число инфицированных в 216 странах на данный момент составляет 38 629 099 человек, только за минувшие сутки медики выявили 302 378 новых заразившихся. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 1 094 235 больных, выздоровели 29 миллионов заразившихся.