Глава Минпромторга не видит необходимости закрывать магазины и общепит Фото: Михаил ПАТЛИС

В России предприятия общепита и магазины могут продолжать свою работу при соблюдении всех требований Роспотребнадзора, а также если не будет резкого роста числа инфицированных коронавирусом, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По мнению главы ведомства, во многом все индивидуально -все зависит от региона и решения местных властей.

- В каждом регионе разная эпидемиологическая обстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение. Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований Роспотребнадзора продолжение работы выглядит весьма реалистичным, - сказал он в беседе с ТАСС.

Мантуров также добавил, что власти постепенно отрабатывают с промышленностью РФ возможность перевода части сотрудников на дистанционную работу, если это не повлияет и негативно не скажется на деятельности компаний.