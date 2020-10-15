В Госдуме указали на несправедливость при обнулении НДС на продукты, заказанные дистанционно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв оценил предложение обнулить ставку на продукты питания, заказываемые дистанционным способом. Парламентарий подчеркнул, что помощь населению – это всегда хорошо, но в конкретном случае не учтен вопрос социальной справедливости.

Пользоваться преференциями смогут не только люди, у которых финансовые трудности, но и те, кто имеет стабильный доход.

- Мы прекрасно понимаем, что недоплаченный НДС в бюджет — это снижение расходов федерального бюджета. Наверное, к этому можно было бы отнестись с пониманием, если бы выгоду получали наименее обеспеченные группы граждан, - отмечает депутат в беседе с RT.

В данном случае нельзя проследить, кто именно оформляет заказ. Возможно, пользователями действительно будут люди, на которых это рассчитано. Но наверняка среди них появятся и те, кто просто решит сэкономить на своих многочисленных покупках.

- В данном случае будет получаться, чем у человека больший доход, чем он больше потребляет товаров, чем эти продукты дороже, тем больше бюджет будет субсидировать его, — заключил парламентарий.

Ранее специалисты Роспотребнадзора провели исследования в торговых точках, транспорте и медучреждениях и обнаружили там коронавирус.

При этом в продуктах питания инфекция выявлена не была, сообщает ТВЦ.