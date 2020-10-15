В Госдуме предложили обнулить ставку НДС на продукты для доставки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуме нашли способ, как удержать россиян от походов по магазинам во время пандемии коронавируса. Депутат Василий Власов предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом.

Данное предложение особенно актуально на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в последнее время. Региональные власти советуют людям из группы риска оставаться дома и не выходить без лишней необходимости на улицу.

Чтобы исключить необходимость посещать магазины и стимулировать граждан делать заказы онлайн, целесообразно обнулить НДС на такие покупки.

- В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность введения нулевой ставки НДС на продовольственные товары, которые будут заказываться гражданами дистанционно с доставкой по месту жительства на период ограничительных мер, - отметил депутат в своем обращении к главе Минпромторга Денису Мантурову.

Эта мера позволит экономить при покупке от 10 до 20%, чтобы станет значительным аргументов в пользу отказа от очного посещения торговых точек, пишет RT.

Тем временем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам использовать безналичные платежи, так как коронавирус может сохраняться на денежных купюрах минимум сутки, а на монетах — до трех часов, пишет газета "Известия".