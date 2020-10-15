В Чувашии скоро будет жарко от дел

Чувашия обладает колоссальным экономическим потенциалом. Поэтому в настоящий момент в регионе крайне важно продолжить работу по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Нужно сократить бюрократические манипуляции, добиться быстрых разрешительных процедур для строительства и предпринимательской деятельности. Первоочередные меры должны быть направлены на снижение административного давления, сокращение количества и сроков прохождения деловых бумаг по инстанциям.

Об этом на заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике на днях сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Тогда же он представил собравшимся план «быстрых побед». Его идея заключается в усилении экономически слабых направлений.

В частности, нужно быстрее строить. А для этого необходимо быстрее выдавать разрешительные документы на строительство. И хотя этим занимаются и муниципальные органы, и в электронном виде можно заполнить все бланки, все равно выросли не только сроки выдачи документов, но и увеличилось количество процедур, необходимых для их получения. Бизнес от этого пробуксовывает.

То же самое – по получению разрешения на подключение электроэнергии. Предприниматели Чувашии также выражают неудовольствие от качества дорог и телекоммуникационного сервиса. Это значит, что предстоит еще очень много работы.

Глава Чувашии Олег Николаев выразил надежду, что коммуникационные и консультационные функции на себя возьмет Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей . Он станет то самой «площадкой для коммуникаций, обсуждения возникающих проблем и выработки подходов по их «расшивке»».

Ведь мало консультировать, нужно еще сопровождать зарождающийся бизнес на всех этапах. Так полагает Министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.