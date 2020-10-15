Вопрос о свободной экономической зоне в Донбассе зададут 25 октября, сообщил Зеленский

Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцы пройдут опрос. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем официальном Telegram-канале сделал заявление, согласно которому в день местных выборов 25 октября в рамках всенародного опроса жителям Украины зададут вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе.

"Сегодня вопрос номер два - поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны", - сказал глава Украины.

Кроме того, пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что создание свободной экономической зоны первоначально рассматривается только применительно к подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Также там отметили, что, придя на участок для голосования, граждане Украины смогут самостоятельно ответить на вопрос о создании в Донецкой и Луганской областях свободной экономической зоны. В пресс-службе подчеркнули, что все будет происходить на подконтрольной украинскому государству территории.