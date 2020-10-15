Путин поручил Роспотребнадзору доложить о проверках в школах по ситуации с горячим питанием

Доклад по проверки школ должен быть сформирован до 15 ноября 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору доложить о опроверках в школах по ситуации с горячим питанием начальных классов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов", - говорится в перечне.

Соответствующий перечень поручений утвержден по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 29 сентября, передает РИА Новости.

Соответствующий доклад должен быть сформирован до 15 ноября 2020 года, далее отчет должен предоставляться ежеквартально. Ответственной за исполнение поручения президента РФ Владимира Путина является глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, ранее президент России поручил Роспотребнадзору организовать в школах горячее питание для всех детей, независимо от социального и финансового положения их семей.