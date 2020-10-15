Названа доля россиян, мечтающих никогда не возвращаться в офис

Названа доля россиян, мечтающая никогда не возвращаться в офис Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Названа доля россиян, которая хочет остаться на «удаленке» после пандемии. Четверть опрошенных сервисом «Работа.ру» готовы всегда работать из дома.

Каждый пятый признается, что не может выдержать такой формат дольше месяца. Чуть дольше – от 1 до 3 месяцев – могут выдержать 20 процентов респондентов.

А вот решительно против работы в дистанционном формате выступает 36 процентов опрошенных.

Если говорить о плюсах удаленного формата, то основной – это экономия времени и денег на дорогу. Эти аргументы привели больше половины респондентов.

Только треть вспомнили, что работа из дома снижает риск заболеть коронавирусной инфекций, сообщает ОТР.

А каждый шестой отметил возможность чаще видеть семью.

Рекомендации перейти на дистанционный формат работы власти озвучили еще весной, когда в страну пришла первая волна COVID-19. Многие работодатели даже летом, когда заболеваемость шла на спад, не стали возвращать сотрудников в офисы, хотя раньше считали удаленный режим работы неприемлемым. По данным рекрутинговых агентств, сейчас около 32 процентов россиян работают на "удаленке" и в дальнейшем компании будут развивать такую практику, чтобы снизить расходы на содержание офисов, пишет "Российская газета".