В Москве изменили требования по передаче данных об удаленных сотрудниках Фото: Иван ВИСЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об изменении правил по предоставлению властям информации о сотрудниках, перешедших на удаленную работу.

Согласно новым правилам, работодатели обязаны сообщать об изменениях в составе сотрудников, которые переведены на удаленную работу, в день принятия решения, и теперь они могут не предоставлять московским властям данные о работниках каждую неделю, если эти сведения не изменяются.

При организации сменного режима работы, при передаче сведений необходимо указать всех работников, в отношении которых приняты соответствующие решения.

Напомним, что по указу московского мэра работодатели обязаны передавать столичным властям данные о своих сотрудниках, находящихся на удаленке. Работодатели должны предоставлять номера телефонов, социальной карт, автомобилей и транспортных карт «Тройка». За невыполнение данных требований грозит штраф. При этом на рабочем месте одновременно могут находиться не более 70 процентов работников.