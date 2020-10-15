Россиян предупредили о наплыве контрафактных сигарет

С января 2021 года ставка по акцизу на табачные изделия и электронные сигареты вырастет на 20 процентов Фото: Евгения ГУСЕВА

По мнению экспертов, резкое повышение акцизов на табачную продукцию и электронные сигареты может привести к неблагоприятным последствия

Резкое повышение акциза на табачную продукцию, которое запланировано на следующий год, может привести к наплыву контрафактных сигарет на рынок. Об этом россиян предупредила Счетная палата в отзыве на трехлетний проект федерального бюджета.

Напомним, с января 2021 года ставка по акцизу на табачные изделия и электронные сигареты вырастет на 20 процентов вместо привычного повышения на 4 процента. В 2022-м и 2023-м годах рост на 4 процента будет возобновлен.

Как уточняет РБК со ссылкой на специалиста российского Министерства финансов, такое резкое повышение ставок необходимо для пополнения бюджета на фоне повышенных расходов в условиях пандемии коронавируса.

Однако эксперты Счетной палаты предполагают, что есть и другая сторона подобного повышения стоимости товара. Ускоренный рост акцизов может спровоцировать приток контрафактной продукции на российский рынок. Основным поставщиком в этом случае могут выступить страны Евразийского союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Ставки акциза в этих странах ниже, таким образом российский бюджет может лишиться поступлений.