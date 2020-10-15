"Спартак" намекнул на трансфер футболиста "Челси" песней Луи Армстронга

Виктор Мозес в ближайшее время станет игроком "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб "Спартак" (Москва) уже приучил в нынешнем сезоне всех к тому, что оригинально объявляет о новых игроках в команде. И вот вечером 15 октября в официальном твиттере клуба был опубликован пост, в котором прозвучали шесть секунд мелодии. И если сначала в комментариях пользователи спрашивали "И к чему это?", "Высылайте пояснительную бригаду, не понял", то вскоре же намек был понят как надо.

Потому что шесть секунд данной мелодии - это отрывок песни Луи Армстронга "Go Down Moses". И тогда до всех "дошло" - грядет официальное объявление трансфера 29-летнего футболиста сборной Нигерии и лондонского "Челси" Виктора Мозеса. Слухи о появлении этого игрока ходили в последнее время немалые.

Мозес в 2012 года числится в "Челси", но успел за все годы поездить по арендам немало раз. Был в "Ливерпуле", "Сток Сити", "Вест Хэме", турецком "Фенербахче". Ну а последний сезон он был игроком миланского "Интера".

Мозес в юношеские годы играл за разные сборные Англии, однако в 2012 году принял приглашение и стал футболистом сборной Нигерии. С которой в 2013 году выиграл Кубок Африки. А летом 2018 года приезжал с нигерийцами на ЧМ, который проходил в России, сыграв три матча на турнире и забив гол в ворота сборной Аргентины.