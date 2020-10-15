ВОЗ оценила меры российских властей против коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили динамику выявленных случаев коронавирусной инфекции в России, и отметили своевременные меры российских властей в ответ на рост заболеваемости. Об этом сообщила главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд.

В организации отметили, что рост числа заболевших коронавирусом является общей тенденцией во всей Европе и во всем мире, поскольку ослабляются меры по физическому дистанцированию и «люди расслабляются в отношении опасности COVID-19».

Комментируя действия российских властей, Смолвуд отметила, что специалисты ВОЗ видели выделение большего числа мест в больницах для пациентов с коронавирусом, а также подготовку системы здравоохранения, и многие другие меры. «Мы видели влияние на систему здравоохранения, реакцию местных властей и мы ожидаем увидеть влияние этих мер на кривую эпидемии», - добавила она