Число заболевших коронавирусом в Москве на 16 октября 2020 года составило 3942 человек

Врачи говорят о том, что на четверть увеличилось число тяжелобольных Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние сутки в столице выявили 3942 человека, которые заболели коронавирусом. Цифры из оперативного штаба по борьбе с COVID-19 стали немного снижаться. Еще два дня назад был пик – 4618 заболевших.

- Среди новых выявленных случаев: 42,4% - от 18 до 45 лет, 12% - дети. Госпитализировать пришлось 1196 человек, - рассказали в оперативном штабе.

Врачи говорят о том, что на четверть увеличилось число тяжелобольных, которые не могут сами дышать и вынуждены находиться под аппаратами ИВЛ.

- На ИВЛ в столичных больницах находится 319 человек, а это на 25% больше, чем неделю назад, - говорят врачи.

Есть и хорошие новости – от коронавируса вылечились уже 268 423 человека.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки выздоровели еще 1953 пациента, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Но стать ими могут не все.

- Донором плазмы людям, переболевшим коронавирусом, в возрасте от 18 до 55 лет. При этом у человека не должно быть никаких хронических заболеваний, и должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Более детальную информацию, как стать донором, можно узнать по «горячей линии» - 8 (495) 870-45-16 (работает каждый день с 9.00 до 19.00).