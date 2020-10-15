Глава Минстроя назвал способ снизить цены на жилье на 8 процентов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал, как можно снизить цены на жилье в России минимум на 8 процентов. Для этого нужно убрать административные барьеры, что поможет строить быстрее.

- Чем дольше стройка, тем она дороже. Объект, который строится за год, гораздо дешевле, чем объект, который строится за два, - отметил министр в интервью «Российской газете».

Второй момент – присоединение к технологическим сетям. Здесь тоже есть способ сократить издержки, но нужно провести работу с ресурсоснабжающими организациями.

Третий фактор – земельные участки. Министр отметил, что большой резервный фонд страны используется неэффективно. Если передать эти площади под застройку, то получится минимизировать издержки на сами территории.

Сегодня в среднем затраты на участок составляют 8% от общей стоимости строительства.

- Здесь мы видим очень большой резерв, потому что по факту это земля, которая практически бесплатно может быть передана под застройку. Это еще одна возможность уменьшения себестоимости строительства жилья, - рассказал Якушев.

Ранее эксперт рассказал, как сэкономить на ипотеке до 700 тысяч рублей. куда выгоднее продать свою вторичку и приобрести жилье в новостройке под ипотеку с господдержкой, чем просить банки о рефинансировании ипотеки. Это позволит прибавить к жилплощади 10-12 квадратных метров, не меняя размера ежемесячного платежа, сообщает Пятый канал.