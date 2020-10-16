Модератора отмененных дебатов Трампа и Байдена отстранили из-за лжи о взломе аккаунта Фото: REUTERS

Телевизионная компания C-SPAN отстранила телеведущего Стивена Скалли из-за того, что он пытался объяснить свою публикацию о Трампе взломом аккаунта. Ведущий должен был стать модераторов дебатов кандидатов в президенты США Трампа и Байдена.

- Мы отправили Стивена Скалли в административный отпуск. Надеемся, что после этого инцидента он сможет снова сотрудничать с нами, однако пока что он отстранен от работы, - говорится в сообщении телекомпании, распространенном в четверг, 15 октября.

До принятия решения об отмене дебатов Трамп выступал с критикой Скалли. В ответ на нее телеведущий в начале этого месяца написал пост в Twitter, адресованный экс-главе по коммуникациям Белого дома – критику действующему президента. В твите ведущий спросил: «Стоит ли мне ответить Трампу?». Через несколько часов пост набрал огромную популярность в сети, а журналист удалил его и заявил, что его аккаунт взломали.

Позже журналист признался, что солгал про взлом аккаунта и извинился. Скалли объяснил свой странный поступок «отчаянием» из-за жесткой критики в своей адрес от пользователей интернета и новостных ресурсов. Он заявил, что нападкам подверглась даже его семья. Негодование аудитории и самого Трампа вызвала ложь со стороны модератора дебатов, которая «раскрыла его антитрамповский настрой».

Напомним, что сами дебаты Трампа и Байдена в итоге пришлось отменить. Решение приняли в связи с имеющимися разногласиями относительно их формата проведения.