ЦИК Киргизии назвала даты повторных выборов президента и парламента

Протесты в Бишкеке продолжаются с 6 октября Фото: REUTERS

Выборы нового президента Киргизии состоятся ориентировочно 17 января 2021 года. Повторные парламентские выборы в Киргизии планируются на 20 декабря, сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Покинувший пост президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что его совесть чиста перед богом и народом.

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров сообщил, что в скором времени выступит с обращением к народу.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября после очередных переговоров раунда переговоров с премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым. Ныне бывший президент заявил, что никакая власть не стоит целостности страны и согласия в обществе. Он также призвал политиков вернуть мирную жизнь в Бишкеке.

После этого, как сообщал сайт KP.ru, Жапаров вышел к своим сторонникам, требующим на Старой площади Бишкека у Дома правительства роспуска парламента, и объявил себя исполняющим обязанности президента.