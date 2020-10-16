Дональд Трамп заявил, что он второй после Иисуса Христа по популярности человек в мире

Трамп заявил, что является вторым по популярности после Иисуса Христа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп, выступая в Северной Каролине заявил, что является вторым по важности и популярности в мире. Главу Белого дома, по его мнению, опережает только Иисус Христос. Об этом сообщает Independent.

«На днях кто-то сказал мне: «Ты самый знаменитый человек в мире». Я ответил: «Нет, не я». Тогда они спросили: «Кто же более знаменит?» «Иисус Христос», — ответил я», — заявил американский лидер.

Трамп отметил свою важность, но при этом подчеркнул, что не собирается соперничать с Сыном Божьим.

При этом многие СМИ неоднократно делали опрос среди граждан США, который показал что реальный рейтинг главы Соединенных Штатов не очень высок даже внутри страны. Его не поддерживают более половины американцев.

Аудитория штата Северная Каролина встретила высказывание Трампа ликованием. Северная Каролина давно считается одним из наиболее религиозных штатов в США, где большинство жителей поддерживают Дональда Трампа.

Ранее некоторые из лечащих врачей отмечали, что чрезмерно возбужденное состояние президента США вызвано определенными препаратами, которыми лечили американского лидера от коронавируса. Некоторые из них способны вызывать состояние эйфории.