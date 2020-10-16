Беларусь объявила Светлану Тихановскую в международный розыск за призывы к свержению строя

Белорусские власти возбудили против Тихановской уголовное дело о призывах к насильственному свержению конституционного строя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена властями Беларуси в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя, сообщает Следственный комитет Беларуси.

- Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Генеральнои прокуратурои Республики Беларусь по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь, - сказано в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси, - В числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённым с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 7 октября стало известно об объявлении Светланы Тихановский в розыск на территории России. В правоохранительных органах пояснили, что в розыск Светлана была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России в рамках межгосударственного соглашения.

Напомним, 20 августа в Беларуси возбудили уголовное дело в отношении Тихановской по статье 361 УК РБ "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".