Первые симптомы рака легких назвали специалисты

Рак легких может развиваться бессимптомно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова, член-корреспондент РАН Евгений Левченко заявил, что часто центральные формы рака легкого могут принимать за пневмонию или обострение хронического бронхита.

"В этом случае пациентов лечат антибиотиками, в результате чего опухоль увеличивается и отодвигает сроки специализированного лечения", — сказал специалист.

Первые симптомы рака легкого зачастую не связаны с дыхательной системой заявили врачи.

Нередко это повышенная температура, слабость и усталость с момента пробуждения, кожный зуд и повышенная отечность, пишет издание издание "Аргументы и факты" со ссылкой на специалистов.

Врачи, кроме всего прочего, настоятельно советуют обратить внимание на головокружение. Также первыми симптомами рака легких может стать нарушение координации движения и потеря чувствительности. Но более внимательное отношение к своему здоровью поможет распознать опасное заболевание на ранней стадии и спасти жизнь пациенту.