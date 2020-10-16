Россия начала учения в Каспийском море

Учения проводятся с целью контроля и оценки уровня боевой подготовки. Фото: Александр Липур

В пятницу, 16 октября, в акватории Каспийского моря начались учения с кораблями Каспийской флотилии в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год, сообщили в Министерстве обороны России.

Экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", а также малых ракетных кораблей "Углич" и "Великий Устюг" вместе с авиацией Южного военного округа выполнят во время учений упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб по воздушным и морским целям.

Учения пройдут к северу от полуострова Апшерон, в центральной части Каспийского моря. В них примут участие шесть кораблей, семь самолётов и более 400 военных.