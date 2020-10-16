В Армении опровергли информацию об ударе по Нахичевани

Минобороны Армении опровергло в пятницу сообщения азербайджанской стороны о нанесении удара по территории Нахичеванской автономной республик. Фото: Предоставлено посольством Азербайджана в России.

Несмотря на то, что 10 октября в Москве по инициативе российской стороны состоялась консультация для Армении и Азербайджана, по результатам которой обе стороны выразили согласие и договорились прекратить огонь в районе Нагорного Карабаха 10 октября, они перекрестно продолжают сообщать о нарушении договоренности.

Так, минобороны Армении опровергло в пятницу сообщения азербайджанской стороны о нанесении удара по территории Нахичеванской автономной республики, сообщает ТАСС.

"Заявляем, что в направлении Ордубадского района Нахичевана [Нахичеванской автономной республики] армянской стороной не было выпущено никаких снарядов", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян.

В свою очередь Азербайджан также обвиняет Армению в нарушение договора.

Напомним, 30-летний территориальный конфликт возобновился между странами 27 сентября. Армения и Азербайджан объявили, что противник привел в действие ВС и начал обстрел селений в районе Карабаха. Власти обеих стран ввели мобилизацию и военное положение.

Конфликт между Баку и Ереван начался в 1988 году. Тогда нагорный Карабах вышел из состава Азербайджанской ССР. Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Страны Минской группы ОБСЕ - Россия, США и Франция пытаются урегулировать конфликт и посадить враждующие стороны за стол переговоров уже много лет.