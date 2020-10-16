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17 км трассы М-7 «Волга» в Чувашии отремонтировали раньше срока

На ремонт дороги власти республики получили около 1,5 млрд рублей в рамках нацпроекта по обеспечению безопасного дорожного движения
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16 октября участок трассы «Волга» вблизи Козловского района торжественно открыли. Всего отремонтировали 16 примыканий, устроили пешеходные дорожки, установили восемь новых автобусных остановок. Кроме того, на участке установили шумозащитные экраны и светильники диодного типа.

«Это большой вклад в поставленную президентом страны задачу по обеспечению комфорта и безопасности дорожного движения. В процессе ремонта мы старались починить не только дорожное полотно, но и максимально улучшить развороты и съезды к близлежащим населенным пунктам. Очень рад, что дорожные службы смогли завершить ремонт на месяц раньше срока», - сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Работу дорожников высоко оценил и начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов. Сами же строители отметили, что дорогу заасфальтировали материалами, более стойкими к деформациям.

Кстати, через год возле трассы М7 на повороте к селу Байгулово установят монумент строителям Сурского рубежа. Напомним, что именно там в 1941 году почти 3 тысячи женщин, стариков и детей в суровых условиях возводили Казанский обвод.