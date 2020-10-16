17 км трассы М-7 «Волга» в Чувашии отремонтировали раньше срока

16 октября участок трассы «Волга» вблизи Козловского района торжественно открыли. Всего отремонтировали 16 примыканий, устроили пешеходные дорожки, установили восемь новых автобусных остановок. Кроме того, на участке установили шумозащитные экраны и светильники диодного типа.

«Это большой вклад в поставленную президентом страны задачу по обеспечению комфорта и безопасности дорожного движения. В процессе ремонта мы старались починить не только дорожное полотно, но и максимально улучшить развороты и съезды к близлежащим населенным пунктам. Очень рад, что дорожные службы смогли завершить ремонт на месяц раньше срока», - сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Работу дорожников высоко оценил и начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов. Сами же строители отметили, что дорогу заасфальтировали материалами, более стойкими к деформациям.

Кстати, через год возле трассы М7 на повороте к селу Байгулово установят монумент строителям Сурского рубежа. Напомним, что именно там в 1941 году почти 3 тысячи женщин, стариков и детей в суровых условиях возводили Казанский обвод.