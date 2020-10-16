«Отвесили американцам пощечину»: китайцы оценили ответ Лаврова США

Китайцы оценили ответ Лаврова США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского портала Guancha отметили слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «нечистоплотности» Вашингтона по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По итогам переговоров 3 октября представитель США Маршалл Биллингсли заявил, что Москва якобы согласилась на их условия и готова призвать Пекин подключиться к соглашению, как того хочет Вашингтон, в том числе с условием заморозкой ядерных арсеналов

«Слушайте, ну, нечистоплотно», - так глава МИД РФ прокомментировал слова представителя США, отметив, что США «беспардонно спекулирует» на теме разоружения.

«Русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину, сильную пощечину, одобряю», — написал один из китайских пользователей.

«Если сегодня с ними подписать соглашение, будет ли оно действовать после смены президента?» - заметил другой.

«Если не быть нечистоплотным, не уметь обманывать, то никогда не сможешь стать успешным политиком в Соединенных Штатах», - добавил еще один.