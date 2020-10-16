США отказались от предложения России продлить ДСНВ без дополнительных условий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон отказался от предложения Владимира Путина продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без дополнительных условий. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасностиРоберт О'Брайен

Белый дом настаивает на продление СНВ-3 при условии временного замораживания ядерных арсеналов двух стран. По словам помощника американского президента, США выражают надежду, что Россия пересмотрит свою позицию, прежде чем «разразится дорогостоящая гонка вооружений».

«Это было бы победой для обеих сторон ... Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового договора СНВ без замораживания ядерных боеголовок – провал», - написал он в Twitter.

Напомним, в ходе своей речи на Генассамблеи ООН российский лидер заявил, что Россия и США должны вскоре решать вопрос о продлении ДСНВ, назвав это первоочередным вопросом. В четверг, 15 октября, спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил об условии о заморозке ядерных арсеналов, и заявил, что Вашингтон уже готов к сделке, и при выполнении этого условия может «достичь её уже завтра».